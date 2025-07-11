«Без паники»: турагент рассказала, что делать если отменили авиарейс

Фото: © РИА Новости/Алексей Филиппов

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По мнению эксперта, сейчас для отдыха важно выбирать те направления, куда самолеты летают без пересадок.

Директор туристического агентства Алина Балыбердина в беседе с URA.RU рассказала о том, что нужно делать при отмене рейса, как планировать отпуск в такой ситуации и какие выбирать направления для отдыха.

По мнению эксперта, сейчас важно выбирать те направления, куда самолеты летают без пересадок. До города вылета же специалист посоветовала выбирать более надежные виды транспорта. Она привела пример с Пермью.

«Сейчас пересадки — огромная проблема. Если летите не из Перми, покупайте билеты на поезд до аэропорта вылета. Либо прилетайте туда за сутки до следующего рейса», — рассказала Балыбердина.

Также турагент посоветовала приобрести страховку об отмене и задержке рейса тем, кто только планирует отпуск. Балыбердина отметила, что в случае непредвиденной ситуации турист может обратиться в страховую компанию и возместить убытки.

Говоря же о ценах на авиабилеты, эксперт подчеркнула, что российские направления стоят столько же, сколько и раньше. А Турция на некоторые даты даже подешевела.

К тому же специалист предостерегла россиян от отдыха в Европе, так как для этого необходима пересадка в аэропортах Каира, Стамбула, Баку, Еревана и т. д. Если задержат первый сегмент рейса, то человек опоздает и на все последующие. Деньги же при этом никто не вернет. В случае же необходимости пересадки следует брать билет одной авиакомпании и лететь транзитом до пункта назначения. Специалист отметила, что при таком сценарии туриста могут пересадить на другой рейс, который летит позже, если первый задержат. По мнению эксперта, россиянам стоит избегать билетов с короткими пересадками.

Балыбердина призвала россиян, отправляющихся в отпуск в ближайшее время, не паниковать, а просто за сутки до вылета проверить статус своего рейса на онлайн-табло аэропорта. Отменять же путевки и авиабилеты специалист не советует.

«Оформлять возврат невыгодно ни туроператорам, ни туристам. Туроператор понесет огромные издержки, так как часть суммы уже оплачена отелям и авиакомпаниям. А туристу придется ждать возврат два-три месяца», — уточнила турагент.

По словам эксперта, если рейс все же отменят, туроператор обычно пересаживает путешественников на другой рейс, предлагает полететь в другие даты или поменять направление.

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