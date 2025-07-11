Трамп: НАТО оплатит поставки американского оружия Украине

Фото, видео: 5-tv.ru

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Соответствующее соглашение было достигнуто на саммите альянса в июне.

Дональд Трамп объявил, что за американское оружие для Украины заплатит НАТО. В интервью NBC News президент США отметил, что Вашингтон готовит новую сделку. И альянс выступит в ней не только как спонсор, но и в роли посредника.

В то же время Reuters сообщает, что уже сегодня Трамп может пойти по стопам своего предшественника Джо Байдена и воспользоваться президентскими полномочиями для отправки Киеву новой партии вооружений. Прямиком с опустевших складов Пентагона Киев может получить снаряды для комплексов Patriot, а также высокоточные ракеты. Белый дом потратит на это около 300 миллионов долларов.