«Сделаю вазэктомию»: Топалов рассказал о реакции на пол будущего ребенка

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Влад и Регина уже воспитывают двух мальчиков: Михаила и Мирослава.

Телеведущая Регина Тодоренко рассказала о реакции своих детей на новость о третьем братике. В свою очередь ее муж, музыкант Влад Топалов, признался в желании сделать вазэктомию. Об этом знаменитости рассказали в интервью журналу OK!.

Ведущая призналась, что мысленно ждала дочку. Тодоренко растерялась, когда узнала пол малыша. Селебрити не стала закатывать гендер-пати, чтобы рассказать всем о том, кто же родится у пары. Вместо этого она решила снять гендер-клип.

«У меня было что-то похожее на шок. Эх, не видать мне розовых платьишек, бантиков, косичек… Я не хотела гендер-пати, Владислав Михайлович против таких мероприятий, он их не любит, поэтому я решила сделать гендер-клип и подарить себе на день рождения», — поделилась телеведущая.

Тодоренко призналась, что ее старший сын Михаил мечтал о сестренке. Когда она сообщила о еще одном братике мальчику, то ожидала от того слез. Но потом и сама осознала, что у них в семье будет три мальчика. После этого же, по ее словам, «стала смотреть с мольбой» на Влада Топалова.

Супруг телеведущей Влад Топалов и вовсе заявил, что собирается сделать вазэктомию. Так он отреагировал на новость о рождении третьего сына.

«Я сказал, что сделаю вазэктомию (мужская стерилизация. — Прим. Ред.). Это было совершенно осознанное решение, я это когда-то увидел в сериале Californication. У меня давным-давно был такой период в жизни, когда я вел себя точно так, как главный герой. Оттуда я и узнал, что такое вазэктомия», — поделился исполнитель.

Телеведущая находится уже на седьмом месяце беременности. Однако такой срок не мешает ей вести активный образ жизни, занимаясь спортом и участвуя в разных проектах.

Тодоренко и Топалов познакомились на спектакле «Заложи жену в ломбард», где они исполняли роли супругов. По иронии судьбы они поженились и в реальной жизни. Свадьбу они сыграли в 2019 году, хотя брак знаменитости зарегистрировали в 2018-м.

В том же году у пары родился сын Михаил, а в 2022 году — Мирослав. Сейчас супруги находятся в ожидании третьего ребенка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Регина Тодоренко поделилась видео своих тренировок на беговой дорожке, на которых у нее были утяжелители на руках, а темп был достаточно интенсивным.