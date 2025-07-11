Ми-28НМ уничтожил расчет беспилотников ВСУ. Лучшее видео из зоны СВО

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов; Минобороны РФ; 5-tv.ru

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Цель была успешно поражена.

Вертолет Ми-28НМ уничтожил пункт временной дислокации расчета беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) в зоне ответственности группировки «Центр». Самые яркие кадры из зоны проведения специальной военной операции (СВО) — смотрите в материале 5-tv.ru.

Получив точные координаты цели, экипаж произвел пуски авиационных ракет по заданным ориентирам. Согласно докладу средств воздушной разведки, цель была успешно поражена. После выполнения задачи вертолет благополучно вернулся на аэродром базирования.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года выступил с обращением к нации и заявил о начале спецоперации по защите Донбасса, главными целями которой стали демилитаризация и денацификация Украины. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.

Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Украина проигнорировала, поэтому Россия решила оказать еще на тот момент самопровозглашенным республикам военную поддержку.

США, страны ЕС и НАТО представили спецоперацию как «вторжение» и фактически объявили России войну, начав оказывать военную помощь киевскому режиму.