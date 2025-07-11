«Достать калькулятор»: Захарова ответила на слова Мерца о компенсациях от РФ

Фото: © РИА Новости/Пелагия Тихонова

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Она предложила немцам посчитать, сколько необходимо выплатить России за освобождение и восстановление стран Европы.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала заявление канцлера ФРГ Фридриха Мерца о том, что Москва должна выплатить Украине выплатить 500 миллиардов евро в качестве компенсаций. По ее словам, глава Германии забывает об убытках, которые понесла Россия от стран Запада. Представитель МИДа поделилась своим мнением в Telegram-канале.

«Я вот думаю, может, настало время и нам посчитать, сколько кто должен? Начать можно с западной интервенции 1918–1922 годов. О преступлениях экспедиционных корпусов стран Антанты рассказывали неоднократно», — уточнила Захарова.

К тому же дипломат отметила необходимость «свести баланс» за Вторую мировую войну. Она предложила немцам выплатить России компенсацию за освобождение и восстановление стран Европы.

«Ну и развал СССР нам тоже недешево обошелся. А учитывая, что западные официальные лица давно признались, что к нему приложили руку, то есть все основания доставать калькулятор», — заявила представитель МИДа.

Захарова подчеркнула, что Мерц может выступить с инициативой о покрытии расходов за восстановление советскими специалистами шедевров Дрезденской галереи.

Совсем недавно Мерц лишний раз напомнил о том, что государственные активы России останутся замороженными. Также, по его словам, причиненный Украине в результате проведения специальной военной операции РФ составляет порядка 500 миллиардов евро.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Мария Захарова назвала антиисторическим фейком публикацию посольства ФРГ с искаженным флагом СССР.