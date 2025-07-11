Из-за старого ноутбука: баскетболист Касаткин подозревается в киберпреступлениях

Фото, видео: www.globallookpress.com/Maksim Konstantinov; 5-tv.ru

Российский спортсмен рискует оказаться за решеткой из-за компьютера, купленного им еще студентом.

Парижский суд сегодня отказался освободить под залог российского баскетболиста Даниила Касаткина. Он был задержан по запросу США, и его подозревают в киберпреступлениях. Обвинения строятся на данных, извлеченных из компьютера спортсмена, хотя адвокаты уверены, что все это нелепая ошибка. И желание сделать из Касаткина хакера оснований под собой не имеет. В деле разбирался корреспондент «Известий» Иван Литомин.

Это один из самых ярких матчей Даниила Касаткина. Российский баскетболист еще пару лет назад выступал за команду Московской баскетбольной ассоциации. Бронзовый призер кубка России, 172 игры, полторы тысячи очков. Новость о том, что Касаткина обвиняют в шпионских атаках на граждан другой страны, никак не вяжется с его спортивной карьерой.

«Он атлетичный, хорошо поставленная техника, у него, как сказать, характер бойцовский. Он очень смелый на площадке. И, честно говоря, он не просто произвел впечатление, он сразу попал в число кандидатов в национальную сборную. Атакующего защитника с такими данными надо поискать», — рассказал спортивный комментатор Владимир Гомельский.

По версии американских спецслужб, наш баскетболист в составе хакерской группы вымогал деньги. Среди пострадавших — почти 900 организаций, в числе которых два федеральных учреждения. Сам Касаткин и его адвокаты вину, конечно, не признают.

«Касаткин считает себя случайной жертвой актов компьютерного взлома, от которых пострадали сотни американцев. Он понимает, что его компьютер, по-видимому, является одним из нескольких компьютеров, используемых этими хакерами», — объяснил адвокат баскетболиста Фредерик Бело.

Ноутбук, которым управляли хакеры, Касаткин купил с рук, еще будучи студентом. В 2016 году он переехал в США, поступил в университет Пенсильвании. Для учебы как раз и купил себе подержанный компьютер.

«Они могут использовать компьютер, в том числе и по рассылке его контактов каких-то там. Понимаете, если кто-то сел за руль вашей машины, но машина оформлена на вас, это не значит, что он совершил какое-то там ДТП, то не значит, что нужно обвинять в этом ДТП вас. Но в первую очередь придут к вам, спросят: а где ты был на своей машине в такое-то время?» — сказал эксперт по кибербезопасности Алексей Курочкин.

Базовые настройки Касаткин не менял, операционную систему не переустанавливал. По словам адвоката, он вообще ничего не смыслит в компьютерной технике.

«То есть он его и покупал не новым, и продал не новым. Видимо, этот компьютер попал в плохие руки либо, еще проще, кто-то подсоединился к нему и с этого IP-адреса совершил какие-то противоправные действия», — предположил адвокат Даниила Касаткина Владимир Саруханов.

В ходе судебного процесса адвокаты настаивали на любой мере пресечения, кроме ареста: залог, подписка о невыезде. Но все бесполезно. К Касаткину сейчас не пускают даже консулов.

«Находимся в постоянном контакте с адвокатом спортсмена. Запросили консульский доступ к задержанному, который, к сожалению, несмотря на предпринимаемые шаги, получить пока не удается в связи с позицией французских властей», — сообщили в посольстве РФ во Франции.

Российского спортсмена поддержали в нашей федерации баскетбола, в его родном клубе. Обвинения все больше похожи на политические игры. А повод кажется формальным и неочевидным.

Сейчас Касаткину грозит экстрадиция в Америку и серьезный срок. За хакерские атаки группой лиц в США можно получить до 20 лет колонии.