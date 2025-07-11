БигМак уехал, а прибыль осталась: российские бренды закрепились в нишах ушедших компаний

Фото, видео: © РИА Новости/Пелагия Тихонова; 5-tv.ru

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Вернуться обратно западному бизнесу теперь будет непросто.

Пугающий аналитический прогноз для западных компаний, ушедших из России, сегодня опубликовало агентство Bloomberg. Его экономисты восхищаются успехом наших брендов, которые быстро и уверенно заняли освободившиеся ниши. И покидать их теперь не намерены. Причем происходит это абсолютно в разных сферах — одежда, товары для дома. Но особенно показательно выглядит направление общепита.

«Русские не просто бросили вызов западным маркетинговым империям, а превзошли их», — пишет агентство.

В качестве примера приводится один из символов американского бизнеса — «Макдоналдс». И он проигрывает, ведь отечественный фастфуд, заменивший его, сейчас увеличил выручку за два года в десять раз и открывает по полсотни ресторанов в год. Или кафе Starbucks, которое раньше было только в Москве и Петербурге, а теперь чуть ли не в каждом торговом центре страны. И таких примеров десятки. Как заключает Bloomberg, в таких условиях вернуться обратно на российский рынок иностранцам будет крайне сложно, и уж точно в их рестораны не будут стоять очереди, как в 1990-е в «Макдоналдс».