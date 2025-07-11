Деньги возвращаются: россияне переводят капиталы в страну

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

По данным Центробанка, впервые за много лет объем средств, поступивших в Россию из-за рубежа, превысил отток.

Неожиданная новость из Центробанка: там признали, что впервые за много лет россияне стали активнее переводить деньги из иностранных банков на Родину, а не выводить за рубеж. Только в мае разница между оттоком и притоком денег превысила 34 миллиарда рублей. Это говорит о повышении доверия к нашей экономике.

Уверенности прибавляют и растущие фондовые рынки, а также крепкий рубль. Сегодня, кстати, американская валюта опять просела на внебиржевых торгах, где за один доллар давали 74 рубля. Последний раз такой курс был два с половиной года назад.