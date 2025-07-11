Плавятся рельсы: Россия переживает экстремальную волну зноя

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В Ставрополье сгорело пшеничное поле, в Туле из-за перегрева деформировались трамвайные пути, а в Волгограде загорелся строительный кран.

Появились очень горячие кадры, которые сегодня приходят из десятка российских регионов от Калининграда до Урала. Речь о жаре, которая накрыла весь центр и юг России.

В Москве температура сегодня достигла пиковых значений — в столице было 34 градуса. И это в тени. Поймать прохладу можно лишь в подземке, где бесплатно раздавали воду. А также у фонтанов и бассейнов.

От пекла сходит с ума даже техника. В Волгограде рабочий едва отошел на несколько минут, как в строительном кране раздался хлопок, а потом он загорелся. Зноя не выдерживает сталь. В Туле встали трамваи после того, как от перегрева изогнулись рельсы.

В Ростовской области температура достигла уже 45-ти градусов, что привело в том числе и к природным пожарам. В огне — сотни гектаров леса. Часть урожая сгорело в Ставрополье — пламя уничтожило целое поле с пшеницей.

По прогнозам, к выходным будет еще жарче. В Роспотребнадзоре предложили на ближайшие недели даже сократить рабочий день. Говорят, что при таких температурах труд все равно не будет продуктивным. Депутаты уже успели эту инициативу не поддержать.