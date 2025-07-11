«Будут продиктованы Трампом»: Госдеп США о действиях в отношении РФ и Украины

Фото: © РИА Новости/Артур Габдрахманов

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Уточняется, что дальнейшие шаги будут основываться на выводах по встрече Сергея Лаврова и Марко Рубио.

Предпринятые далее действия со стороны США в отношении России и Украины «будут продиктованы» выводами президента Штатов Дональда Трампа. Об этом сообщили в Государственном департаменте страны.

Как уточняет пресс-служба ведомства, Трамп должен сделать заключения на основе новых идей, которыми обменялись глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров и госсекретарь США Марко Рубио.

Представитель Госдепа страны Тэмми Брюс в свою очередь не стал делиться подробностями переговоров российского дипломата и американского политического деятеля. Однако он подтвердил информацию о реорганизации департамента. Такое решение принял Верховный суд Штатов.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Лавров и Рубио провели встречу в Куала-Лумпуре. На ней они подтвердили настрой на поиск мирных развязок конфликтов. В том числе были затронуты ситуации на Украине и на Ближнем Востоке. Также ими был обсужден ряд вопросов, который касается мировой повестки. Госсекретарь отметил, что разговор с российским дипломатом получился честным и важным.