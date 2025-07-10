Женщина с ножом в руках забралась с младенцем на козырек дома в Мурино

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

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Она была полностью обнаженной.

Женщина вооружилась ножом, взяла младенца и забралась на козырек подъезда в Мурино в Ленинградской области. Ребенок был спасен людьми, которые стали свидетелями устрашающего перфоманса. Об этом рассказал источник 5-tv.ru.

Правонарушительница ходила полностью обнаженная с младенцем и ножом по общему балкону. Она неадекватно себя вела и кричала прохожим. Очевидцы смогли успокоить женщину и забрать ребенка. Они также вызвали полицию.

Младенец был передан сотрудникам скорой помощи и госпитализирован. Сообщается, что он не пострадал.

Злоумышленницу задержали сотрудники МВД и отправили ее в отделение для дальнейшего разбирательства. Женщина должна пройти проверку на состояние опьянения.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что мужчина ударил ребенка ножом в шею в Сергиевом Посаде. Он подошел к ребенку со спины, когда тот сидел на качелях на детской площадке. Мальчику удалось выжить благодаря тому, что рана оказалась непроникающей. Преступник был оперативно задержан правоохранительными органами.