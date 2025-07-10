Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Ранее предпринимателя неоднократно штрафовали за уклонение от обязанностей иностранного агента.

Бизнесмена Евгения Чичваркина* объявили в розыск по статье Уголовного кодекса РФ. Такая информация появилась в базе розыска МВД России.

Сообщается, что 14 марта прокуратура Москвы обратилась в следственные органы для возбуждения уголовного дела против предпринимателя. Чичваркин уклонялся от обязанностей иностранного агента. Через десять дней Дорогомиловский районный суд Москвы оштрафовал Евгения на 15 тысяч рублей за участие в деятельности организации, которая признана в России нежелательной.

Евгений Чичваркин с 1997 являлся сооснователем и бывшим совладельцем сети салонов сотовой связи «Евросеть». В 2008 году бизнесмен переехал в Великобританию, где начал свою деятельность в винной и ресторанной сфере. В 2022 году Министерство юстиций России внесло предпринимателя в реестр иностранных агентов. Через год суд Москвы оштрафовал его по протоколам о нарушении деятельности иноагента.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что тесть актера Павла Прилучного объявлен в международный розыск.

* —внесен Минюст РФ в реестр иноагентов