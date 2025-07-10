Девушка Тома Круза хочет как можно скорее завести семью и детей

Фото: www.globallookpress.com/Carlos Tischler

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Актер даже не успел официально подтвердить отношения с новой возлюбленной.

Предполагаемая девушка актера Тома Круза, актриса Ана де Армас, заявила в интервью изданию Fmagazine, что хочет в ближайшее время завести семью и детей.

«Я хочу завести семью и детей так быстро, как это будет возможно!» — сказала Ана.

По словам инсайдеров, Том и Ана встречаются уже некоторое время. Звезды еще не подтверждали свои отношения публично, однако Круз не сомневается, что новая возлюбленная станет его женой.

Актер с размахом ухаживает за Аной. Аренда частных самолетов и эксклюзивные ужины — обычное дело в их отношениях. Летом этого года пара отправится в романтическое путешествие в Италию.

На заявление Аны о желании как можно скорее стать матерью Круз не отреагировал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Том Круз и Брэд Питт встретились на премьере нового фильма «Формула-1». Старые приятели были рады встретиться, они поприветствовали друг-друга крепкими объятиями. У актеров в прошлом совместная работа в фильме «Интервью с вампиром»