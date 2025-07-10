Минздрав прокомментировал слухи о пропаже экстренной контрацепции из аптек

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Перейти в Дзен Есть новость?

Присылайте »

Специалисты напомнили, что препараты отпускаются только по рецепту и под контролем врачей.

В интернете распространяется информация о якобы исчезновении из аптек средств экстренной контрацепции — мифепристона и мизопростола. Однако главный специалист Минздрава России по репродуктивному здоровью женщин Наталия Долгушина в комментарии Life.ru опровергла эти слухи.

Она пояснила, что такие препараты подлежат строгому учету и контролю. Мизопростол и мифепристон дозировкой 200 мг могут поставляться только в медицинские учреждения акушерско-гинекологического профиля. А мифепристон в дозах 10 мг и 50 мг отпускается исключительно по рецепту.

Кроме того, после приема этих средств для прерывания беременности женщина обязана находиться под наблюдением специалистов не менее двух часов. Это необходимо, чтобы врачи смогли вовремя отследить возможные осложнения и оказать помощь.

Как подчеркнула Долгушина, самостоятельное использование таких препаратов в домашних условиях может быть крайне опасным, особенно при внематочной беременности или других патологиях, требующих специализированного вмешательства.

В Росздравнадзоре уточнили, что в стране сохраняется достаточный запас препаратов — свыше 365 тысяч упаковок мифепристона, что покрывает почти десять месяцев потребности.

В медучреждениях находится более 116 тысяч упаковок, а в аптечной сети — свыше 18 тысяч.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о работе сервиса, в котором прикреплены электронные рецепты на аптечные препараты. Их можно предъявлять в аптеках по QR-коду.