Летний дресс-код: чем опасна черная одежда в жару

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

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Обезвоживание и электролитные нарушения — это только полбеды.

Светлая ткань поглощает не больше 30% солнечного излучения, а черная — 90%. В жару это может быть по-настоящему опасно, рассказала в беседе с Life.ru кандидат медицинских наук Екатерина Демьяновская.

«Идея одеваться в жару во что-то светлое не лишена смысла: в темной одежде в такую погоду действительно будет тяжело. На солнце темная одежда нагревается быстрее. Соответственно, температура тела тоже растет, и, чтобы это как-то компенсировать, увеличивается теплоотдача, человек начинает обильно потеть. С потом он теряет жидкость и электролиты. И, если не восполнить потери и не пить воду, могут начаться обезвоживание и электролитные нарушения», — рассказала эксперт.

Из прочих симптомов — головокружение, слабость, учащенное сердцебиение, нарушение сердечного ритма и головная боль. Может дойти даже до судорог и потери сознании. Ощутив недомогание в жаркую погоду, следует незамедлительно уйти в тень или в прохладное помещение, попить воды или прилечь.

Цвет одежды — это важно, однако следует обращать внимание также на фасон и материал. Лучшим вариантом для жаркого дня являются натуральные ткани: лен, хлопок и шелк. Стоит отдавать предпочтение свободному крою. Потоки ветра будут охлаждать воздух между тканью и телом, создавая таким образом эффект вентиляции.

«Темная одежда тоже может быть приемлема в летнее время, если ее правильно выбирать. Есть прекрасный пример, который подтверждает, что и черная одежда в жару может быть комфортной. Бедуины в пустыне носят длинные закрытые туники темных оттенков из плотной шерсти. От перегрева их как раз защищают натуральный состав ткани и свободный крой», — добавила эксперт.

Темный цвет также приемлем для головного убора, но только в случае, если он многослойный — например, чалма. Между слоями ткани создаются прослойки воздуха, которые защищают от перегрева. А вот кепки, банданы, косынки и шляпы лучше покупать светлые.

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