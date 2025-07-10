Первому залпу «Катюши» посвятили выставку

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

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Она открылась в столичном Музее Победы.

Годовщине первого залпа легендарной «Катюши» посвятили новую выставку в столичном Музее Победы. Он прозвучал 14 июля 1941-го.

Участником обновленного проекта «Герои тыла» стал завод «Калибр». Здесь в годы войны выпускали продукцию, без которой невозможно было наладить производство реактивных снарядов для фронта.

«Без этих приборов состыковать не было возможности. Это большой снаряд, большая энергия. И настолько точные нужны были параметры, чтобы избежать взрыва снаряда. Это то, к чему Германия пришла много лет позже», — рассказал генеральный директор ПАО «Калибр».

Музею Победы передали раритеты военных лет из коллекции завода. Среди них и те, которые обеспечили первый залп «Катюши» в 1941-м.