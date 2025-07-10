Фото: 5-tv.ru

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Почему перегрев так опасен и что делать, если почувствовали недомогание на жаре.

Период жары для сердца дается с трудом, оно работает с перегрузкой, кровь густеет и риск появления тромбов растет.

Кардиолог Андрей Кондрахин поделился с URA.RU, как определить тепловой удар, что делать, если стало плохо на улице и рассказал, чем опасна жара для сердца.

Из-за высоких температур тело выделяет больше пота, в следствие чего мы теряем много влаги из организма, пытаясь охладиться. Повышается нагрузка на сердце при недостатке воды, также густеет кровь, становится вязкой. Это затрудняет возможность сердцу функционировать и прокачивать кровь по сосудам, в особенности по капиллярам.

Тепловой удар возникает, когда организм перегревается и не успевает отдавать лишнее тепло. Это состояние может развиться не только на солнце, но и в душном транспорте, бане или плохо проветриваемом помещении.

По словам Кондрахина, перегрев опасен тем, что при обезвоживании увеличивается риск образования тромбов, что может привести к инсульту или инфаркту.

Распознать тепловой удар можно по резкой слабости, сильной усталости, головокружению, шуму в ушах и мельканию «мушек» перед глазами. Часто появляется тошнота, учащается пульс, возникает ощущение, что человек вот-вот потеряет сознание.

Если стало плохо, важно сразу остановиться и помочь организму остыть. Нужно перейти в тень или прохладное место, сесть или лечь, приподняв ноги, чтобы кровь лучше поступала к голове. Желательно смочить лицо и шею прохладной водой и начинать пить воду небольшими глотками.

Снимать одежду полностью не обязательно, но стоит ослабить ворот или ремень, чтобы ничего не сдавливало. Если состояние не улучшается, появляется сильная головная боль, нарушается речь или человек теряет сознание, следует незамедлительно вызывать скорую помощь.

Особенно осторожными в жару должны быть люди, которые принимают мочегонные, гормональные препараты или средства против воспаления — они усиливают потерю жидкости и повышают риск перегрева. Чтобы не допустить обезвоживания, важно пить воду регулярно маленькими глотками, а не только тогда, когда появляется сильная жажда.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в поликлиниках и офисах «Мои документы» будут раздавать бесплатную питьевую воду в связи с жаркой погодой.