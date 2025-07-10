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Это второе убийство украинского военного чиновника за последние два дня.

Организацию кровавых терактов и диверсий, нацеленных на мирных жителей нашей страны, курировал один из полковников Службы безопасности Украины — Иван Воронич. Сегодня его застрелили в одном из дворов Киева. Киллер подбежал к офицеру на парковке практически вплотную. После чего совершил пять выстрелов. СБУшник скончался еще до приезда скорой.

В этом убийстве Украина уже поспешила обвинить Кремль. Но кто на самом деле стоит за этим — разбирался корреспондент «Известий» Денис Кулага.

Киевские оперативники работают на месте расправы над полковником СБУ Иваном Вороничем. Главная улика — камера наблюдения. Правда, после просмотра возникает больше вопросов, чем ответов. На Украине первым делом усмотрели в этом руку Кремля, но эти кадры больше говорят о киллере-любителе. Беспорядочный огонь, пять выстрелов, побег. Убийца почему-то забрал с собой пистолет.

Погибшего Воронича украинские силовики в своих некрологах называют «достойным офицером», главное достоинство которого, в основном, кровавые теракты на территории России. Кроме того с 2014-го Воронич регулярно отравлял жизнь рядовым украинским гражданам — тем, кого называют вынужденными переселенцами из Донбасса. В результате круг заинтересованных в смерти полковника заметно расширился.

«До тех пор, пока люди на территории, подконтрольной киевскому режиму, не начнут действовать, трудно ожидать, что их жизнь улучшится, что она будет мирной. И, конечно, мы понимаем, что эта ситуация будет расширяться, и это возмущение людское будет повышаться», — отметил заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов.

Расстрелы высокопоставленных военных чиновников на Украине стали уже обыденностью. Днем ранее там в же, в Киеве, был убит замначальника местного ТЦК. Что примечательно, стреляли из нетипичного для киллеров оружия — из ружья. Это больше похоже, на отчаяние местных жителей. Волна откровенной ненависти к самой структуре ТЦК, точно цунами, накрыла всю Украину.

Ближайшие пример — события в Хмельницком, где мужчина ранил ножом сотрудника ТЦК

«Отношение к этому было строго положительным у большинства украинского населения. Они воспринимаются как очевидная угроза для тех, кто никуда, ни на какую войну не хочет», — прокомментировал военный эксперт Борис Рожин.

Вот такую реакцию на Украине вызвали удары России по крупным территориальным военным центрам в Кременчуге, Кривом Роге и Полтаве.

Некоторые российские военкоры даже стали напрямую получать координаты мест расположения ТЦК.

«Действительно, факты, что некоторые украинцы туда отправляли информацию — есть. Это правда. Но, во-первых, эти данные и так есть у россиян. И второе, эти украинцы уже выявлены украинскими спецслужбами», — сказал руководитель «Центра противодействия дезинформации» СНБО Украины Андрей Коваленко.

Эксперты отмечают: украинские власти полностью потеряли контроль над ситуацией. Даже традиционный метод запугивания перестал работать.