«Он спросил»: 60-летняя супермодель Паулина Поризкова выходит замуж
Супермодель Паулина Поризкова выходит замуж в 60 лет
Фото, видео: Instagram*/paulinaporizkov; 5-tv.ru
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Ее избранником стал сценарист «Друзей» и «Отчаянных домохозяек».
Американская супермодель Паулина Поризкова выходит замуж в 60 лет. Об этом она сообщила в личном блоге.
Паулина выложила видео со своим избранником — 62-летним продюсером Джеффом Гринштейном. Он создавал сценарии для таких сериалов, как «Друзья» и «Отчаянные домохозяйки».
На кадрах пара едет в автомобиле и модель демонстрирует помолвочное кольцо.
«Он спросил», — подписала видео Паулина.
Паулина Поризкова имеет чешское происхождение. Ей было три года, когда родители приняли решение переехать из Чехословакии в США. В 18 лет Паулина уже стала первой модель из Восточной Европы, появившейся на обложке журнала Sports Illustrated.
Брак с Гринштейном станет вторым в жизни Паулины. В 1989 году она вышла замуж за музыканта Рика Окасека. В браке родилось двое сыновей — Джонатан и Оливер. Супруги расстались в 2018 году.
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