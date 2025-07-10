Урсула фон дер Ляйен объявила о создании фонда реконструкции Украины

Фото, видео: Reuters/Michael Kappeler; 5-tv.ru

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Глава ЕК рассказала о 165 миллиардах евро, которые были выделены киевскому режиму.

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен объявила о создании европейского фонда реконструкции Украины. Такое заявление она сделала во время конференции в Риме.

Фон дер Ляйен подтвердила, что Европа остается самым крупным донором киевского режима. Всего ЕС предоставили Украине 165 миллиардов евро поддержки, а в этом году планируется покрыть 84% внешнего финансирования.

«Я готова объявить о создании европейского фонда восстановления Украины. <…> Гарантии, которые мы сегодня здесь подпишем, <…> позволят привлечь десять миллиардов евро инвестиций для роста, восстановления и реконструкции Украины», — подчеркнула фон дер Ляйен.

Известно, что фонд создан совместно с Италией, Францией, Германией и Европейским инвестиционным банком.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Европарламент (ЕП) отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен. Отставка главе Еврокомиссии грозила из-за громкого коррупционного скандала, связанного с закупками вакцин от коронавируса на 35 миллиардов евро. Для того, чтобы вотум прошел голосование, нужно было набрать две трети голосов. Предложение о вотуме недоверия была выдвинуто депутатом от румынской партии «Альянс за объединение румын» (AUR) Георге Пиперя.