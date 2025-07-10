«Мы знаем, как противостоять»: Рябков ответил на угрозы новых санкций

Фото, видео: www.globallookpress.com/Christian Ohde; 5-tv.ru

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Ограничения США против РФ не нанесут курсу страны вреда.

Угрозы новых санкций стали для России обыденностью. Об этом заявил замминистра иностранных дел РФ Сергей Рябков в беседе с журналистами.

Рябков объяснил, что законопроект о новых санкциях США против РФ не окажет значительного влияния на курс России — у нашей страны есть понимание, как бороться с ограничениями, и обширный опыт.

«Есть в Вашингтоне <…> санкционные потуги, которые нельзя сбрасывать со счетов, но по большому счету угрозы новых санкций для нас уже стали обыденностью. <…> Мы знаем, как противостоять санкциям», — сказал замминистра.

Угроза санкций — не единственная проблема в российско-китайских отношениях. Продолжительное время перед США стоит вопрос о возобновлении авиасообщения между странами. Инициатива исходила от России. Вашингтон до сих пор не дает полноценного отклика.

Еще одна больная тема — возврат российской дипсобственности в США. По словам Рябкова, американская сторона не запрашивала у России агреман для нового посла и о своем решении в этом вопросе не докладывала.

«Администрация Трампа весьма противоречива в своих действиях и заявлениях. Это не упрощает работу. Тем не менее мы настойчиво, последовательно ведем курс на то, чтобы двигаться к нормализации наших отношений», — сказал Рябков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп назначил главу минтранса США врио NASA.