Посольству РФ не предоставили доступ к задержанному баскетболисту Касаткину

Фото: © РИА Новости/Даниил Касаткин

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Ведомство находится в постоянном контакте с адвокатом спортсмена.

Российское посольство во Франции сообщило, что запросило консульский доступ к Даниилу Касаткину, российскому баскетболисту, арестованному во французской юрисдикции по запросу Соединенных Штатов. Однако, как подчеркнули дипломаты, удовлетворить этот запрос пока не удалось из-за позиции французских властей.

«Запросили консульский доступ к задержанному, который, к сожалению, несмотря на предпринимаемые шаги, получить пока не удается в связи с позицией французских властей», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале посольства.

В дипмиссии уточнили, что внимательно следят за развитием ситуации и постоянно взаимодействуют с адвокатом спортсмена.

В ведомстве также подчеркнули, что случаи затягивания или отказа в предоставлении консульского доступа гражданам России за рубежом происходят не впервые.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что посольство РФ во Франции активно занимается повесткой задержания российского баскетболиста. Об этом сообщила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Напомним, спортсмена арестовали 21 июня в аэропорту Парижа по запросу США, куда спортсмен прилетел со своей невестой.

Даниила обвиняют в «сговоре с целью совершения компьютерного мошенничества».