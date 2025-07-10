В жару в поликлиниках и офисах «Мои документы» будут раздавать бесплатную питьевую воду

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Горожан просят соблюдать простые профилактические меры: не выходить на солнце без необходимости, оставаться в тени и при недомогании обращаться за медицинской помощью.

В четверг и пятницу, 10 и 11 июля, в Москве ожидается температурный пик — до 35 градусов. В эти дни в ряде поликлиник и центров госуслуг города организована бесплатная раздача бутилированной питьевой воды. Об этом сообщила Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«В условиях аномальной жары наша главная задача — сохранить здоровье и самочувствие жителей. Сегодня и завтра в городе ожидается экстремальная температура воздуха — до 35 градусов. Чтобы поддержать москвичей, мы начинаем централизованную раздачу питьевой воды во флагманских офисах “Мои документы” и во Дворце госуслуг на ВДНХ. Уже в пятницу, когда социальные учреждения традиционно принимают больше посетителей, такая же мера начнет действовать и в поликлиниках всех административных округов столицы. Так, москвичи смогут бесплатно взять бутылку с водой, чтобы избежать перегрева на улице. Мы также просим жителей соблюдать простые профилактические меры: не выходить на солнце без необходимости, оставаться в тени и при недомогании обращаться за медицинской помощью», — отметила Анастасия Ракова.

Кроме того, для посетителей и персонала как в поликлиниках, так и в центрах госуслуг всегда в доступе кулеры с питьевой водой.

Раздача бутилированной воды организована в пиковые часы жары — с 12:00 до 15:00. В четверг воду начали выдавать во всех флагманских центрах госуслуг, включая Дворец госуслуг на ВДНХ. В пятницу к ним присоединятся поликлиники — воду получат посетители головных зданий медицинских учреждений по всему городу. При необходимости с учетом погодных условий объемы и география раздачи питьевой воды будут расширяться.