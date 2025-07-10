Европарламент отклонил вотум недоверия Урсуле фон дер Ляйен

Фото: www.globallookpress.com/ Philipp von Ditfurth

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Главу Еврокомиссии обвинили в нарушении правил прозрачности и подотчетности при закупке вакцин от COVID-19.

Европарламент отклонил вотум недоверия главе Еврокомиссии Урсуле фон дер Ляйен, следует из итогов голосования.

Отставка главе Еврокомиссии грозит из-за громкого коррупционного скандала, связанного с закупками вакцин от коронавируса на 35 миллиардов евро.

Для того, чтобы вотум прошел голосование, нужно было набрать две трети голосов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что высокопоставленные чиновники Евросоюза намерены избавиться от Урсулы фон дер Ляйен. Румынский лидер оппозиции Джордже Симион 17 июня сообщил о начале сбора подписей для вынесения ей вотума недоверия. Он призвал всех объединиться в этой борьбе. Чтобы инициатива прошла на голосование, ее должны поддержать более 70 евродепутатов.

Ранее Симион обвинил Урсулу во вмешательстве в румынские выборы. По его словам, он потерпел поражение в президентской гонке из-за того, что Еврокомиссия весь год способствовала победе своего кандидата.