Мирное соглашение: как прошла встреча Алиева и Пашиняна в ОАЭ

Фото, видео: Reuters/Press Service of Prime Minister; 5-tv.ru

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Главная тема переговоров — мирное соглашение между Арменией и Азербайджаном

В Абу-Даби закончилась встреча президента Азербайджана Ильхама Алиева и премер-министра Армении Никола Пашиняна.

Одни только консультации с участием делегаций продолжались почти два часа, после чего лидеры продолжили разговор с глазу на глаз.

Главной темой для переговоров стало подписание мирного соглашения между странами. О своей готовности заключить такой договор стороны объявили еще в марте.

При этом Москва неоднократно поддерживала процесс урегулирования между двумя странами и предлагает организовать подписание документа на российской площадке.