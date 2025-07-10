«Близорукий» генсек: МИД РФ обвинил Гуттериша в распространении лжи Киева

Фото, видео: Reuters/Claudia Greco; 5-tv.ru

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В ведомстве напомнили, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам.

Министерство иностранных дел России обвинило генсека ООН в распространении лжи Киева. Так МИД ответил на очередные провокационные заявления Антониу Гутерриша.

В них он осудил российские атаки беспилотниками. В Москве же отметили, что подобные высказывания лишь подчеркивают политическую близорукость и ангажированность генсека. А заодно посоветовали ООН отказаться от прозападного курса и придерживаться нейтральной позиции.

При этом наш МИД также напомнил, что российская армия наносит удары исключительно по военным объектам. В то время как боевики ВСУ ведут прицельный огонь по мирным жителям.