ВС РФ нанесли удар по предприятиям ВПК Украины в Киеве

Фото: © РИА Новости/Евгений Биятов

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ВСУ потеряли за сутки свыше 1 310 боевиков.

Российские войска нанесли удар по предприятиям военно-промышленного комплекса Украины в Киеве и инфраструктуре военного аэродрома, сообщили в Минобороны РФ.

ВС России поразили склад боеприпасов, места хранения ракетного вооружения и пункты временной дислокации ВСУ. ВСУ потеряли за сутки в зоне СВО свыше 1 310 боевиков.

Российские средства ПВО сбили за сутки 5 управляемых авиабомб и 185 беспилотников самолетного типа, добавили в ведомстве.

Спецоперация

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года в обращении к гражданам объявил о начале специальной военной операции, цель которой — защита населения Донбасса. Среди заявленных задач — демилитаризация и денацификация Украины. По словам главы государства, ВСУ возобновили интенсивные обстрелы жилых кварталов в ДНР и ЛНР, что стало одной из причин начала операции.

Попытки урегулировать конфликт дипломатическим путем, как подчеркивалось в Кремле, не дали результата. В связи с этим Россия приняла решение оказать военную поддержку самопровозглашенным республикам.

На Западе специальную военную операцию охарактеризовали как «вторжение». США, страны ЕС и НАТО начали оказывать военную помощь Киеву, фактически вступив в противостояние с Россией.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВС РФ освободили населенный пункт Толстой в ДНР.