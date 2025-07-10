Лавров: непростая ситуация в мире требует постоянного диалога России и КНР

Сергей Лавров встретился с министром иностранных дел Китая Ван И

Фото: Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

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Глава МИД РФ встретился с китайским коллегой на полях министерских мероприятий по линии АСЕАН.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился со своим коллегой из Китая Ван И. Дипломаты провели переговоры в Куала-Лумпуре во время 58-й встречи министров иностранных дел стран, входящих в АСЕАН.

Глава российского МИД отметил, что сегодня диалог РФ и КНР очень востребован.

«Глобальный охват и стратегический характер наших отношений в очередной раз подтвердились. И эти отношения еще более востребованы на фоне непростых событий и очень динамичных событий в мире, которые требуют нашего постоянного диалога в духе всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия, как нам поручили наши лидеры», — подчеркнул Сергей Лавров.

Также министр отметил, что рассчитывает на подробное обсуждение с Ван И проблематики Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР).

Ранее 5-tv.ru писал, что глава МИД РФ Сергей Лавров проведет встречу с госсекретарем США Марко Рубио в рамках участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. При этом Рубио также проведет встречи с главами МИД Филиппин и Японии и с премьер-министром Малайзии.