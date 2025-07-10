В Минфине поддержали выдачу семейной ипотеки только по месту регистрации

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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С такой идеей 1 июля выступила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

Министерство финансов России поддержало законопроект о выдаче семейной ипотеки только по месту регистрации. Об этом ТАСС сообщил замминистра финансов РФ Иван Чебесков.

«Мы видели предложение Валентины Ивановны (Матвиенко. — Прим.ред.). Мы это рассматриваем и в принципе поддерживаем ее предложение, что семейная ипотека должна быть в первую очередь направлена на тех граждан, кому это больше всего необходимо», — заявил Чебесков.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко выдвинула предложение по усовершенствованию механизмов, которые позволяют россиянам получать семейную ипотеку. И одобрять ее только в случае, если заемщик приобретает жилье в регионе своей регистрации. Данная инициатива направлена на то, чтобы снизить процент покупаемого жилья ради инвестиций при помощи льготных программ.

По словам главы комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолия Аксакова для «Известий», есть большая вероятность, что данные поправки могут вступить в силу уже в первом квартале 2026 года.

Ранее 5-tv.ru писал о том, выплату на погашение ипотеки многодетным семьям могут поднять вдвое.