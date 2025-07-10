Захарова: посольство РФ занимается арестом баскетболиста Касаткина в Париже
Фото: Певцова Валентина/ТАСС
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Спортсмен арестован по требованию США.
Российские дипломаты в Париже занимаются вопросом с задержанием российского баскетболиста Даниила Касаткина. Об этом РИА Новости заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
«Посольство РФ в Париже занимается ситуацией с задержанием баскетболиста Касаткина», — цитирует дипломата «РИА Новости».
Спортсмена арестовали 21 июня в аэропорту Руасси — Шарль-де-Голль в столице Франции. Туда Даниил прилетел со своей невестой. Известно, что это было сделано по запросу США, которые добиваются его экстрадиции.
Соединенные Штаты подозревают баскетболиста в «говоре с целью совершения компьютерного мошенничества» и причастности к хакерской группировке, которая совершила сотни атак на различные организации.
Сам Касаткин свою вину отрицает. Кроме того, он сообщил об ухудшении своего здоровья за время ареста.
Ранее 5-tv.ru писал о том, что основатель мессенджера Telegram Павел Дуров расценил задержание во Франции как нападки страны на своего союзника. Предприниматель назвал свой арест в аэропорту Парижа Ле Бурже прошлым летом нелепым.