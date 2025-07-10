«Система перегружена»: как переработки меняют структуру мозга

Фото, видео: 5-tv.ru

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Если хотите много трудиться, будьте готовы посвящать столько же времени отдыху.

Регулярные переработки меняют структуру мозга. Если точнее — ухудшают когнитивные способности, провоцируют эмоциональную нестабильность и усложняют процесс принятия решений. Об этом 5-tv.ru рассказала лайф-коуч Алена Борьессон.

Эксперт сослалась на недавнее исследование. Ученые обнаружили, что регулярная работа в течение 52 часов в неделю меняет структуру мозга. На первый взгляд, меняет к лучшему: участники, которые регулярно перерабатывают, демонстрировали увеличение серого вещества в частях мозга, отвечающих за контроль и внимание.

«Вопреки ожиданиям, это не сделало их более продуктивными. Напротив, такие изменения связываются с ухудшением когнитивных способностей, эмоциональной нестабильностью и сложностью в принятии решений. Иными словами, мозг начинает работать не на развитие, а на выживание», — уточнила эксперт.

О том, что к количеству и качеству работы стоит относиться серьезно, нам говорит множество исследований. Ощущение, словно переработки способствуют продуктивности — иллюзия. На деле оно говорит о том, что система перегружена, предостерегла лайф-коуч.

«Нам может продолжать казаться, что переработки и сопутствующие изменения — это признак продуктивности и эффективности, но часто это просто сигнал, что система перегружена», — отметила Борьессон.

Чем больше мы работаем, тем острее нуждаемся в восстановлении. Необходимы паузы в течение дня, отдых от мобильного телефона, прогулки и качественный сон.

«Все это не поблажки, а условия для ясного и эффективного мышления и работы. Также, как мы не можем перестать дышать и ожидать от нашего организма, что он будет продолжать нормально функционировать, точно также мы не можем отказаться от восстановления и ожидать от себя фокуса, мотивации и продуктивности», — заключила эксперт.

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