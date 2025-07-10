Пикник на воде: чем могут быть опасны лодки с грилем

Фото, видео: 5-tv.ru

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Все большую популярность набирают плавучие беседки с мотором.

Эксклюзивный пикник на воде, с шашлыком и щепоткой экстрима. В России набирают популярность лодки с грилем, арендовать и управлять которыми может любой совершеннолетний гражданин.

По сути, это плавучая беседка с маломощным мотором. Места там — кот наплакал, устойчивость конструкции — как повезет. А средства безопасности — по желанию клиента. Корреспондент «Известий» Анна Ничуговская узнала обо всех нюансах подобного развлечения.

На таких моторных лодках, они больше похожи на беседки с барбекю, предлагают провести выходные в тесном кругу друзей. Места здесь, и правда, мало. И на первый взгляд, конструкция выглядит не очень устойчивой.

Это не просто прогулка, а пикник на воде. Мясо жарят прямо в центре лодки. Вместо гриля можно поставить даже кальян. Разрешают взять с собой и алкоголь. Проверяем, есть ли в таких лодках огнетушитель.

Как оказалось, огнетушители выдают по желанию — тем, кто попросит. Так что, если клиент не задумывается о своей безопасности, справляться с пожаром придется подручными средствами.

«Вот это плавсредство пошатнулось. Мангал перевернулся, угли посыпались на ноги, либо под ноги. И, соответственно, вот, пожалуйста, вам ожоги. Может просто перевернуться с людьми и всех под собой утопить», — отметил эксперт по выживанию и безопасности Эдуард Халилов.

Спрашиваем мнение тех, кто уже катался на такой лодке. Татьяна разжигать угли посреди водоема побоялась.

Те, кто сдают в аренду такие суда уверяют, что работают в рамках закона.

«На каждую лодку есть технический паспорт — то, что у них есть сертификат, что они прошли все испытания и не перевернутся как раз-таки, что говорит о безопасности», — рассказала генеральный директор компании по производству лодок с грилем Екатерина Битюкова.

Однако даже при наличии техпаспорта нельзя исключить влияние человеческого фактора. Стать капитаном лодки с грилем может любой желающий старше 18 лет. И не нужно ни опыта, ни удостоверения судоводителя.

«Если судно весит менее 200 килограммов и мощность двигателя составляет менее восьми киловатт включительно, то такое государственное судно не подлежит государственной регистрации, и оно свободно в праве осуществлять плавание на любом водном объекте», — рассказал адвокат Рамиль Таймасов.

Взять в аренду такую лодку на час в Москве и Петербурге обойдется в 3000 рублей. В Ростове-на-Дону — около трех с половиной. А в Воронеже уже четыре тысячи. Появились и объявления о продаже таких лодок. Причем названия как бы намекают, что можно и компанию собрать, и взять напитки покрепче.

«Любой желающий может приобрести, поставить у себя где-нибудь на даче, либо куда-то привезти да и начать его эксплуатировать. Некоторые, скажем, бездумно совершенно выходят на судовой ход, пересекают его, не ориентируясь по скорости перемещения каких-то судов, встречных, сопутствующих», — сказал судовладелец Алексей Михеев.

Контроль за лодками с грилем нужно усилить, считают опытные судовладельцы. Ни МЧС, ни Ространснадзор никаких разъяснений о том, как следят за подобными судами, не дали.



