Смежный продукт: участники проекта «Разгон Космос» готовят уникальный научный эксперимент

Фото, видео: 5-tv.ru

Школьники бросят вызов гравитации.

Необычный эксперимент, который поможет совершить прорыв в космонавтике, готовится в Нижнем Новгороде. Семь талантливых школьников бросают вызов гравитации и планируют запустить в стратосферу обыкновенный творог. Смелый проект проходит в рамках инженерного реалити-шоу «Разгон Космос» от компании «Иннопрактика», где подростки учатся паять, программировать и главное — работать в команде над решением реальной научной задачи. Как проходит их работа и для чего кисломолочный продукт отправляют в космос — узнала корреспондент «Известий» Кристина Морозова.

Новая семерка талантливых и активных. Новый город и новые задачи, за которыми стоят самые смелые идеи и современные разработки.

Над своим научным изобретением школьники из Нижнего Новгорода будут работать несколько недель. Команда готовится бросить свой вызов гравитации.

Школьники до участия в проекте знакомы не были. У каждого свои интересы: физика, химия, робототехника, хайтек. Но есть то, что их объединяет — любовь к науке.

За плечами Ксюши — десятки олимпиад по биологии, экологии и победа во Всероссийском конкурсе научно-технологических проектов. Космос для нее всегда был чем-то очень далеким.

«Мне стало интересно в этом поучаствовать, чтобы создать смежный продукт, которого никогда не было», — заявила участница проекта Ксения Леванова.

Помимо серьезной технической части этот проект учит подростков командной работе. Им нужно придумать название, распределить роли и выбрать капитана.

Чтобы собрать спутник и аэростат команда школьников слушала университетские лекции, училась паять и программировать. Все для того, чтобы доставить в околокосмическое пространство необычный груз.

«Основная задача — это проверить, как поведет себя творог в условиях околоземного пространства. Так как там довольно низкое давление, низкая температура», — рассказал наставник команды из Нижнего Новгорода в проекте «Разгон Космос», студент Нижегородского государственного университета им. Лобачевского Егор Деревесников.

Это не просто исследование, а полноценней научный эксперимент, который в будущем может повлиять и, возможно, изменить рацион космонавтов.

«Если доказать, что можно возить в космос молочные продукты, это же будет такой большой прорыв!» — заявила инженер, пилот малой авиации, претендент в космонавты, ведущая реалити-шоу «Разгон Космос» Яна Меняйло.

«Разгон Космос» — уникальный проект компании «Иннопрактика». Научное реалити дает возможность попробовать себя в новых инженерных профессиях.

«Это новый формат, который рассказывает, что ты многое можешь сделать. Сегодня очень много высокотехнологичных предприятий, которые нуждаются в молодых умах, для них там есть задачи. И это задачи очень интересные», — рассказала координатор молодежного сообщества «Разгон» Анна Дунаева.

И это лишь один из множества «Разгонов», которые есть у компании «Иннопрактика». Помимо «Космоса», сотни студентов и школьников из 45 регионов — все они из «Движения Первых» — уже стали участниками разгонов — «Констелляция», «Фольклор», «Карьера», «Агро».

«Разгон» появился из идеи, что надо дать ребятам ощущение нужности стране, востребованности. Что у нас действительно классное образование. Что это образование может реализовываться на практике», — поделилась мнением Наталья Попова, первый заместитель генерального директора компании «Иннопрактика».

Наблюдать, как команды соревнуются за победу, уже можно на платформе «Вконтакте». Первые серии доступны на официальной странице проекта. «Разгон Космос» только стартовал, а под видео, как и на других «Разгонах», уже миллионы просмотров.

Какая команда станет лучшей, зрители и участники шоу узнают в сентябре. Победителей научного реалити «Разгон-космос» назовут на большом астрономическом фестивале «Движения первых» — «Звезда Гагарина».