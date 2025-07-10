Справились быстро: как ВС РФ освобождали село Дачное в Днепропетровской области

Фото, видео: Дмитрий Ягодкин/ТАСС; 5-tv.ru

Контроль над этим участком фронта открывает дорогу на крупный логистический узел ВСУ.

Еще одна победа российских подразделений, которая создаст серьезные проблемы противнику. Наши бойцы освободили село Дачное, открыв путь на крупный логистический узел ВСУ. Впереди — хорошо укрепленный район, который боевики готовили не один месяц. Преодоление этой линии обороны позволит полностью контролировать красноармейское направление. С подробностями — военный корреспондент «Известий» Александр Сафиулин.

Освобождение села Дачное в Днепропетровской области — событие крайне важное и заметное для всего фронта. 114-я мотострелковая бригада 51-й Гвардейской армии в составе группировки «Центр» с задачей справилась быстро. Теперь нашим войскам открывается путь на Новопавловку — крупнейший логистический узел ВСУ на этом направлении.

Все эти события можно считать прологом предстоящей Новопавловской операции, успех которой позволит полностью перекрыть Красноармейское направление с запада и создать большие проблему всему гарнизону ВСУ. Но сделать это, судя по кадрам, снятым нашими дронами, будет непросто.

Длинная, хорошо укрепленная цепочка окопов в полный рост — так выглядят позиции врага в этом районе. Сейчас наши штурмовые подразделения продолжают движение, дорогу им расчищают пилоты БПЛА 56-го отдельного батальона спецназа южного военного округа в составе группировки «Центр».

«Разведка обнаружила колючую проволоку на границе с Днепропетровской областью, которая мешают продвижению наших союзников, вылетели с фугасным снарядом», — заявил военнослужащий 56-й ОБСпН 51-й Гвардейской армии южного военного округа с позывным «Черкес».

Несколько дронов с зарядом в одну точку, после — проверка и выход. Пилоты помогали штурмовикам во время зачистки Дачного. Отвлекали внимание врага, пока наши бойцы подходили ближе.

«Полтора километра открытки. Это не крайний рубеж — это три четыре поля по полтора километра. Передвижение пехоты осуществлялось в вечернее время, по руслу реки Волчья, тяжело было накопить человеческие ресурсы, одним броском очистить. Заходили с нескольких сторон. Части бойцов удалось занять пустые дома на окраине, другие группы собирались поблизости», — рассказал командир роты 114-й МСБ 2-го батальона 51-й Гвардейской армии группировки «Центр» Игорь Пазуха.

Перед началом штурма части бойцов, которые заходили с одной стороны, пришлось несколько часов медленно и аккуратно пробираться по лесополосе, в первый день у них это не получилось, во второй зашли. Это позволило достичь эффекта внезапности.

Первая линии обороны ВСУ осталась позади, в бой уже в поселке пришлось вступить минометным расчетам, операторам БПЛА.

«Мы обошли, зашли в тыл, обрезали их полностью. Они не ожидали. Они привозили ротацию, наши их уничтожали. Сутки накапливались, начали работать», — рассказал командир роты 2 мсб 114-й МСБр 51-й Гвардейской армии группировки «Центр».

Хитрый план и хорошая подготовка перед началом решили исход штурма Дачного. Расчеты БПЛА 56-го батальона спецназа еще месяц назад взяли под контроль все пути, ведущие поселка, фактически лишили врага снабжения и ротации, а дальше бойцы 114-й бригады пошли вперед. И теперь с площадь территории в Днепропетровской области, которая находится под нашим контролем, растет каждый день.