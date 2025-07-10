Лавров прибыл в Малайзию для участия в мероприятиях по линии АСЕАН

Фото, видео: Reuters/Hasnoor Hussain; 5-tv.ru

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Дипломаты обсудят пошлины Трампа и конфликты в Мьянме.

Глава МИД РФ Сергей Лавров прибыл в Куала-Лумпур, столицу Малайзии, для участия в мероприятиях по линии Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН). Кадры с самолетом, на котором добрался дипломат, попали в распоряжение 5-tv.ru.

Уточняется, что в Куала-Лумпуре состоится встреча глав дипломатических ведомств Ассоциации. Дипломаты собираются обсудить введенные президентом США Дональдом Трампом пошлины на иностранные товары — американский глава заявлял о тарифах в 25% на продукцию из Малайзии, а также конфликты в Мьянме.

Представители различных стран и объединений, в том числе АСЕАН, участвовали во встрече по безопасности, которая прошла в конце мая в Москве. В этом же месяце премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим прилетал с дипломатическим визитом в российскую столицу, где встретился с президентом страны Владимиром Путиным.

Российский лидер выразил надежду на развитие отношений с АСЕАН. При этом глава государства уточнил, что отношения РФ и Малайзии дружественные и носят партнерский характер.

Ранее, писал 5-tv.ru, РФ и Малайзия обозначили приоритеты двустороннего сотрудничества.