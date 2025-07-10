«Правда подслушивают»: названа опасность использования умных колонок

Фото: © РИА Новости/Светлана Шевченко

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Теоретически к ним могут подключиться злоумышленники.

Умные колонки действительно собирают информацию о своих пользователях, правда, для рекламодателей. Использование же их злоумышленниками — маловероятно. Об этом в беседе с Lenta.ru рассказали в Центре цифровой экспертизы Роскачества.

«Самый распространенный и вызывающий больше всего опасений вопрос связан с тем, что эти гаджеты „подслушивают“ и передают все разговоры пользователей. Действительно, колонка находится в режиме постоянного прослушивания, ожидая активационную фразу (например, „Алиса“, „Маруся“). Однако утверждать, что она записывает и передает все разговоры, было бы неверно», — отметили в организации.

По словам экспертов, взаимодействие колонки и сервера происходит не слишком часто, да и то лишь, чтобы на «том конце» убедились в исправности устройства.

Как отметили в ведомстве, идентифицировать какую-то конкретную активность, например, запись голоса, очень сложно, так как устройства используют сложные алгоритмы шифрования, чтобы обезопасить пользователей от подобного. Однако в Роскачестве подчеркнули, что вопрос о том, передаются ли при этом данные о прослушанных разговорах, остается открытым.

«Также пользователи часто опасаются, что злоумышленники записывают через колонки их голос для кражи личности и мошенничества. Теоретически возможно использовать запись голоса, полученную через умную колонку для кражи личности, но на практике этот сценарий маловероятен. Гораздо проще для мошенников использовать уже доступные в сети записи голосов публичных людей, чтобы создать более качественный дипфейк», — подчеркнули в ведомстве.

Специалисты отметили, что теоретически возможно взломать колонку и использовать ее в качестве «жучка» для прослушивания. Однако возникает вопрос целесообразности таких действий. Ведь обычные разговоры не представляют никакой ценности.

В Роскачестве также подчеркнули, что умные колонки правда собирают личные данные для таргетированной рекламы. Они могут использоваться для создания детального профиля интересов, привычек и даже маршрутов пользователя. Люди сами разрешают такие действия, принимая политику конфиденциальности. Однако в таком случае рекламодатель получает информацию о пользователе в обезличенном виде.

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