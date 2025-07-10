«Долго бы не прожил»: сестра Фриске потеряла второго ребенка после кончины Жанны

Фото: ITAR-TASS/ТАСС

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Девушка пыталась контролировать эмоции, но горе оказалось сильнее.

Блогер Наталья Фриске поделилась историей о втором выкидыше после смерти сестры Жанны. Об этом она рассказала в Telegram-канале.

Узнала Наталья о своей беременности за два дня до ухода певицы из жизни. До этого артистка находилась в коме. По словам блогера, она тяжело переживала состояние сестры, однако старалась себя контролировать в эмоциях и успокаивать, чтобы негативно не влиять на плод.

Также она поделилась своим положением с Жанной после того, как узнала сама. На что сестра улыбнулась, а через пару дней умерла.

«Я напилась валерьянки. Помню, как мне позвонили в 11 вечера, и я уже все поняла, без слов. Что Жанны больше нет. Приехав туда, я себя как-то настроила на то, что душа Жанны улетела, а это просто, как сказать, сосуд на земле. Ее оболочка, а душа просто рядом с нами летает», — рассказала со слезами на глазах Наталья.

Исполнительница Жанна Фриске скончалась 15 июня 2015 года. В середине июля того же года Наталья узнала, что на восьмой неделе беременности у ребенка, которого она вынашивала, остановилось сердце. Врачи пояснили, что случилась генетическая поломка плода.

«И ребенок, если бы родился, долго бы не прожил. Постоянно болел бы», — пояснила Фриске.

По ее словам, после выскабливания она плакала, не переставая.

Ранее, писал 5-tv.ru, отец Фриске прокомментировал скандальный вечер в честь Жанны.