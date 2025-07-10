В России продолжается строительство восьми новых энергетических объектов

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Генеральный директор ПАО «Русгидро» доложил президенту РФ, что в рамках инвестпрограммы до 2029 года планируется ввести в эксплуатацию новые гидроэлектростанции общей мощностью 3,5 ГВт.

В России планируют ввести в эксплуатацию новые гидроэлектростанции, мощность которых почти три с половиной гигаватта. С такими ресурсами можно обеспечить энергией как минимум четыре города-миллионника. А значит, это станет отличной базой для развития Дальнего Востока. Об этом сегодня президенту доложил гендиректор компании «Русгидро».

«Я как раз хотел спросить, как эта программа до 2029 года, она реализуется, осуществляется?» — уточнил президент России Владимир Путин.

«80% инвестпрограммы связано с Дальним Востоком. Продолжаем восемь больших строек. Это две угольные станции — Якутская, Партизанская и четыре газовые станции на Дальнем Востоке. В пике стройки до десяти тысяч строителей будет привлечено для осуществления этих инвесттонных проектов, и когда они будут достроены, это даст стране порядка двух тысяч новых рабочих мест», — ответил генеральный директор ПАО «Русгидро» Виктор Хмарин.

Также глава «Русгидро» отчитался о стройках, которые были завершены в прошлом году. Запущены ГЭС в Магадане, Чеченской республике и Кабардино-Балкарии.