Миллиардные контракты: Кехмана допросили по делу о хищениях в театрах

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев; 5-tv.ru

Гендиректор МХАТ им. Горького дал показания в качестве свидетеля.

В Петербурге и Москве сегодня наблюдали за новым поворотом в резонансном деле о хищении денег при реставрации двух известнейших театров страны. Михайловский — в городе на Неве и МХАТ им. Горького — в столице.

Казалось бы две абсолютно разные истории, но их связывает одно имя — Владимир Кехман. Личность очень неоднозначная. Одни считают, что именно с ним связана эпоха возрождения русского театра, другие уверены, что он убивает отечественную сценическую школу. Но больше всего разговоров о том, сколько денег он мог украсть. Сегодня Кехмана привезли на допрос. Вместе со следователями в деле попытался разобраться корреспондент «Известий» Павел Кузнецов.

Это только с виду во МХАТе вечером 9 июля царило спокойствие. На деле внутри работали правоохранительные органы. Чтобы не привлекать лишнее внимание, патрульные автомобили припарковали в сторонке. Двери на замке, а через стекла можно было разглядеть силовиков в балаклавах.

Похожую картину можно было наблюдать и возле дома генерального директора МХАТа в самом центре столицы. Соседи подтвердили: к Владимиру Кехману пришли с обыском люди в форме. И все действия этой постановки проходили уже под чуткой режиссурой следователя.

Вероятно, начальника МХАТа очень ждали на беседу в Следственный комитет. Кехман только 9 июля вернулся из заграничной поездки и к нему сразу постучали. Почему? Кажется, не знает он сам. Ну или играет. Но в здание Следственного комитета он входил без наручников.

— За что вас задержали? — спрашивает корреспондент.

— Вот сейчас узнаем за что, — отвечает Кехман.

По некоторым данным, на разговор Владимира Кехмана вызвали в связи с уголовным делом о растрате или присвоении при ремонте здания театра на Тверском бульваре.

«Ряд источников утверждает, что в деле фигурируют два контракта по реконструкции старой сцены. Работы шли не один год и открыть ее планировали осенью», — отметил корреспондент.

Сам Кехман в интервью «Известиям» еще в 2021 году оценивал стоимость ремонта театра так:

«Здесь не будет никакой реконструкции, здесь будет только капитальный ремонт, потому что все основание здания здесь прекрасное. И бюджет я оцениваю где-то между пятью и семью миллиардами. Это как максимум вообще, но думаю, что мы уложимся в цифру, в которую, вот как я сказал, в районе пяти», — говорил тогда он.

Вообще, судя по официальному сайту госзакупок, только за 2025 год театр готов потратить на различные работы более миллиарда рублей. Понятно, что поживиться есть чем. Все придется досконально проверить следствию.

«Здесь никогда не было денег, в этом театре. Сам антураж и сама атмосфера из-за отсутствия денег, может быть, были чуть-чуть недоделаны», — говорил Кехман.

Владимир Кехман по совместительству еще и художественный руководитель Михайловского театра в Петербурге. Вероятно, поэтому там тоже 9 июля проходили обыски. В том числе по адресам подрядчиков, которые выполняли работы театральных подмостков. Так что сумма ущерба может стать еще больше. И сам Владимир Кехман на входе в СК, кажется, запереживал.

— На выходе потом можете интервью небольшое нам дать? — спросил у него корреспондент.

— А вы думаете, меня отпустят? — ответил Кехман.

Тем не менее на данный момент известно, что Владимир Кехман официально не задержан и никаких обвинений ему не предъявлено. Он по делу проходит в качестве свидетеля.