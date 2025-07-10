В Краснодарском крае сгорели 150 гектаров пшеницы

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Аньков; 5-tv.ru

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Причиной пожара могло стать короткое замыкание на высоковольтной линии.

Появились завораживающие и одновременно страшные кадры, которые были сделаны в Краснодарском крае. Там полыхали пшеничные поля. Для аграрного региона — настоящая катастрофа. Тем более, что к середине июля колосья уже подросли и высохли. Поэтому пламя распространялось мгновенно и захватывало один надел за другим.

В итоге полностью выгорело семь полей, это примерно 150 гектаров. Местным жителям и пожарным справиться с огнем помогли специальные защитные лесополосы, но главное — отсутствие ветра. А вот причиной возгорания считается замыкание на одной из высоковольтных линий.