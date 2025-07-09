«Последний день зноя»: когда жара отступит от Москвы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

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Эксперт сделал прогноз на две недели вперед.

Сейчас в Москве и Подмосковье погода отличается аномальной жарой. Температура колеблется от +30 до +35 градусов. Последний день такого зноя придется на 14 июня, на понедельник. Об этом сообщил ведущий синоптик прогностического центра «Метео-ТВ» Александр Ильин в беседе с URA.RU.

«В субботу 13 июля местами еще отметится жара 30–35 градусов и выше. В понедельник, 14 июля, температура останется около 30 градусов, но это уже последний день зноя», — поделился эксперт.

Прогноз с 14 по 18 июля

По его словам, после этого жара сменится комфортным теплом. В период с 14 до 18 июля температура снизится до +23-28 градусов. Но иногда будет достигать и +30. Местами пройдут кратковременные дожди, сопровождающиеся грозами. Ночи останутся теплыми. А вот днем возможно станет парить.

Прогноз на 20–22 июля

Как отмечает эксперт, в 20-х числах месяца в столице может ненадолго похолодать. Температура упадет до +20-25 градусов. Однако затем вернется умеренное тепло, когда термометр снова покажет более высокие показатели.

Ранее 5-tv.ru писал о том, какие блюда не стоит заказывать в жару. Пища может стать причиной отравлений. Об этом рассказала заведующая кафедрой ветеринарно-санитарной экспертизы и биологической безопасности Асият Абдуллаева.