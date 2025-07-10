Бодрящий удар по сердцу: как правильно пить кофе в жару

Кардиолог Кондрахин: нагрузка от тонизирующего напитка может привести к инсульту

Фото: © РИА Новости/Алексей Майшев

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Жидкости со льдом не гарантируют безопасность для организма.

В летний знойный день кофе может негативно повлиять даже на здоровых людей, поскольку повышает риски для сердца. О том, чем можно заменить бодрящий напиток, в беседе с URA.RU рассказал кардиолог, терапевт и врач функциональной диагностики, кандидат медицинских наук Андрей Кондрахин.

Главная опасность для организма

Кофе повышает артериальное давление, стимулируя сердечно-сосудистую систему. Для баланса организм выводит лишнюю жидкость — мочегонный эффект.

«В жару это опасно, так как нарушается теплообмен, и тело перегревается», — пояснил врач.

Обезвоживание приводит к густой крови, повышенной нагрузке на сердце, нарушению кровоснабжения органов, среди которых головной мозг. Такое состояние в дальнейшем ведет к гипертензии, инфаркту и инсульту.

Эксперт отметил, что температуры выше +25 градусов уже жаркие для организма. С каждым градусом выше этого показателя эффективность теплообмена понижается, а при температуре +30-40 градусов тело и вовсе неполноценно отдает тепло, что чревато перегревом.

Помимо этого, кофе со льдом не безопаснее в летний период, поскольку холодная жидкость остается в желудке до момента нагревания в 36,6 градусов, а жажда не пропадает.

Оптимальное количество кофе в жару

Пить кофе рекомендуется до наступления жары, желательно утром и не более двух чашек — 150 миллиграмм кофеина в день.

«Днем и вечером от кофе лучше отказаться, чтобы не создавать лишнюю нагрузку на сердце и сосуды», — отметил кардиолог.

Специалист добавил, что превышение нормы вызывает привыкание, поэтому в жару нужно строго ограничивать количество выпитого.

Альтернатива кофе летом

Заменить кофе можно жидкостями, которые не создают лишней нагрузки на сердце:

Теплый морс или компот утолят жажду и сохранят водный баланс;

Травяные настои с мятой и мелиссой придадут ощущение прохлады и легкости;

Цикорий по вкусу похож на кофе, однако не содержит кофеина;

Зеленый и черный чай содержат кофеин, но всасывается он не так быстро, поэтому их можно себе позволить, правда, умеренно.

Кому кофе в жару противопоказан

Для тех, чей организм еще не до конца сформирован, а это дети и подростки, кофе окажет негативный эффект, так как стимуляция кофеином нарушает естественное развитие.

Людям, страдающим заболеваниями сердца и сосудов, опасно даже небольшое повышение давления. Им можно выпить некрепкий кофе лишь раз в день, но в жару не рекомендуется.

Симптомы, требующие внимания

Если все же не получилось избежать злоупотребления напитком в жару, то можно ожидать такие последствия: тахикардия — учащенное сердцебиение, головная боль, резкий скачок артериального давления.

«Если давление повышается, может развиться стойкая гипертензия, которая в будущем приведет к инфаркту или инсульту», — подчеркнул Кондрахин.

При возникновении симптомов следует прекратить нагрузку, сесть, успокоиться, измерить давление, и в случае, если оно повышенное, обратиться к врачу.

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