Загипнотизировал? У Дженнифер Энистон новый роман с мужчиной необычной профессии

Фото: www.globallookpress.com/IMAGO/Faye Sadou

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Она встречается со специалистом по внушению, которого «залайкала» в личном блоге. Но было ли это ее желание?

Актриса Дженнифер Энистон познакомилась с возлюбленным, гуру отношений Дмимом Кертисом в сети. Об их романе общественность узнала недавно, однако теперь обнаружились новые подробности, которые обупликовало издание Daily Mail. Оказалось, Энистон сделала первый шаг и пыталась обратить на себя внимание лайками в личном блоге Кертиса.

В публикации сообщается, что Джим, который также является гипнологом и коучем, выкладывал вдохновляющие цитаты и аффирмации. Посты об «освобождении от прошлых шаблонов» и «призыве новой божественной силе» нашли отклик у Дженнифер, поэтому она «завалила» сетевым одобрением будущего партнера.

О том, что отношения «развиртуалились», стало известно сутки назад, когда папарацци застали Энистон и Кертиса врасплох на отдыхе. Пара проводила время на Майорке. Они катались на яхте с актером Джейсоном Бейтманом и его супругой Амандой Анкой. Но пока что официальных комментариев Дженнифер и Джим не делали.

Энистон два раза была замужем. Актер Бред Питт ушел от нее в 2005 году после пяти лет брака. Супружеская жизнь с актером Джастином Теру продлилась три года и закончилась в 2018 году. После этого у актрисы был долгий перерыв в отношениях.

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