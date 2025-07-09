«Левое сборище»: отец Фриске прокомментировал скандальный вечер в честь Жанны

Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС

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Подруга исполнительницы молча сбежала с мероприятия.

Отец певицы Жанны Фриске Владимир поделился своим мнением относительно праздника, организованного в день рождения его дочери. Об этом он рассказал в беседе с изданием Starhit.ru.

По словам мужчины на мероприятии из тех, кто близко знал исполнительницу, была только ее подруга, певица Наталия Гулькина. При этом звали и самого Владимира, и бывшую солистку группы «Блестящие» Ольгу Орлову, но они отказались там появляться.

Второй год подряд мероприятие вызывает множество негативных отзывов от тех знаменитостей, которые на него приглашены.

После события Гулькина в подробностях рассказала, что происходило на вечере. Женщина покинула место молча, не дождавшись объяснений от организаторов. При этом родитель Жанны поделился, что не принял приглашение, поскольку понял, что причастные к концерту нечисты на руку.

«Я не хочу говорить об этом. Это какое-то левое сборище, не имеющее никакого отношения ни к Жанне, ни к фонду Жанны, ни к семье. Какие-то самозванцы и, по-моему, мошенники организовали его. Поэтому никто не отозвался на их приглашения. Можете позвонить им», — пояснил Владимир.

Пользователи сети удивились позиции родных Фриске, ведь они никак не препятствовали проведению скандального вечера, хотя у них есть полное право подать в суд на организаторов. Сестра Жанны тоже не стала бороться с недобросовестными людьми.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что сестра Жанны Фриске попала в больницу.