Экс-глава азербайджанской диаспоры Подмосковья прокомментировал свою депортацию

Фото, видео: ВКонтакте/Эльшан Ибрагимов /id817713714; 5-tv.ru

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Ибрагимов фигурировал в деле с криминальным авторитетом Вагифом Сулеймановым.

Решение о депортации из России стало неожиданностью для бывшего главы азербайджанской диаспоры Подмосковья Эльшана Ибрагимова. Об этом он сообщил в беседе с 5-tv.ru перед вылетом в родную страну.

Как пишут азербайджанские СМИ, его лишили гражданства России якобы за «совершение действий, создающих угрозу национальной безопасности» 18 июня. Ибрагимов сказал, что причин он не знает.

Также экс-глава диаспоры признался, что «чуть-чуть расстроился» из-за возвращения в Баку, так как прожил в России 30 лет.

«Все будет хорошо», — на прощание сказал Ибрагимов, когда заходил в зону ожидания.

Сообщается, что бывший глава диаспоры фигурировал в деле с азербайджанским криминальным авторитетом Вагифом Сулеймановым, известного в криминальных кругах как Вагиф Дипломат. Его задержали в Москве за нарушение миграционных правил. Сулейманова также лишили российского гражданства.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Баку суд отклонил апелляции задержанных сотрудников «Sputnik Азербайджан». Силовики задержали шеф-редактора «Sputnik Азербайджан» Евгения Белоусова и главу редакции Игоря Картавых.