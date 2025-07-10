Не такой уж и прекрасный законопроект? Политика Трампа ведет к падению доллара

Фото: 5-tv.ru

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За последние полгода индекс американской валюты снизился на 10% — это антирекорд.

Политика президента США Дональда Трампа ведет к падению доллара. Валюта ослабевает пропорционально тому, как стратегия американского лидера становится более ясной и определенной, пишет издание EADaily.

Динамика неутешительная: за последние полгода индекс доллара США — показатель его стоимости относительно корзины ведущих иностранных валют — снизился более чем на 10%. Это — антирекорд и самое провальное начало президентского срока с момента создания индекса в 1973 году.

Трамп наконец оставил свою подпись на «Одном большом прекрасном законопроекте». Документ одобрила контролируемая республиканцами палата представителей с пусть и небольшим, но все же перевесом. Этот пакет мер создан для согласования бюджета, он включает в себя новые статьи расходов и продление налоговых льгот, которые сам Трамп вводил в 2017 году.

Бюджетные эксперты не сомневаются, что «Один большой прекрасный законопроект» увеличит и без того значительный дефицит государственного бюджета США.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Трамп отметил свое влияние на введение новых санкций против РФ.