«Между пятью и семью миллиардами»: что говорил Кехман про ремонт в МХАТ
Кехман: историческому зданию МХАТ им. Горького не требуется реконструкция
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев
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Утром 9 июля у театрального деятеля прошли обыски, связанные с делом о присвоении и растрате.
Гендиректор МХАТ имени Горького и худрук Михайловского театра Владимир Кехман рассказывал в интервью «Известиям» в 2021 году о планах по ремонту исторического здания театра.
Интервью театральный деятель дал после того, как занял должность гендиректора.
Тогда заявил, что надеется закончить все работы в быстром темпе и и рассчитывает «установить финансовую дисциплину».
«Во-первых, никакая реконструкция здесь не нужна — основание здания прекрасное. Нужен только капитальный ремонт. Во-вторых, бюджет я оцениваю где-то между пятью и семью миллиардами, это максимум. Но, думаю, что уложимся в цифру в районе пяти», — говорил он.
Известно, что театр разместил две закупки на разработку документации для капремонта сцены на сумму девять и девять с половиной миллионов рублей.
Кроме того, в этом году было оформлено два соглашения на четыре миллиона рублей о разработке документации для технологических работ.
Также были заключены еще два контракта на сумму почти девять с половиной миллионов рублей для работ на трансформаторной подстанции и главного распределительного щита. Примечательно, что в одном договоре речь идет о ремонте, в другом о реконструкции.
В прошлом году МХАТ заключил соглашения на два миллиона рублей о проектировании диммерного помещения и разработке концепции ресторана для посетителей.
В 2023-м заключен контракт на 7,8 млн миллионов для разработки и согласования документов для работ по электроснабжению.
В 2022 году на разработку документации, консультационных услуг и технических обследований было выделено около двух миллионов рублей.
Владимир Кехман является директор МХАТ имени Горького с 2021 года и художественным руководителем Михайловского театра в Санкт-Петербурге. В 2012 году был фигурантом дела о мошенничестве, когда его компания JFC объявила себя банкротом. Тогда несколько банков обвинил менеджеров организации в хищении кредитных денежных средств.
Ранее 5-tv.ru писал, почему прибывший в СК Кехман сомневается, что его отпустят домой. У культурного деятеля проходят, а самого его в качестве свидетеля доставили на допрос.