Погиб 5-летний мальчик, пострадавший при обстреле пляжа в Курске
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Симоненкова
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Ребенок скончался по дороге в Москву, несмотря на усилия медиков.
Врио губернатора Курской области Александр Хинштейн сообщил в своем Telegram-канале, что пятилетний мальчик, получивший тяжелые ранения во время атаки украинских военных на курский пляж, умер при транспортировке в столицу.
По его словам, врачи сделали все возможное, чтобы сохранить жизнь ребенку, однако ожоги, поразившие более трети тела, оказались несовместимыми с жизнью.
Он подчеркнул, что семья погибшего получит всю необходимую помощь и поддержку.
«Те, кто убивает детей, не имеют права называться людьми. Это не просто варварство: это преступление против самой человеческой сути!» — отметил Хинштейн.
Ранее 5-tv.ru сообщал об атаке ВСУ городского пляжа в Курске. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту нападения на мирных жителей.
Есть погибшие на месте, а также раненые, которым оказывают всю необходимую медицинскую помощь. Сообщается, что украинские боевики прицельно били по мирным жителям. Проходят следственные мероприятия.