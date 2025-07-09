Возобновление полетов: аэропорт Геленджика готовится принимать рейсы

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

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Воздушная гавань возобновляет работу после продолжительного перерыва.

В Минтрансе России сообщили, что в ближайшие недели аэропорт Геленджика откроется для внутренних перелетов.

С 2022 года он, наряду с 10 другими аэропортами юга страны, оставался закрытым из-за мер безопасности. После того как специалисты Росавиации и Госкорпорации по организации воздушного движения подтвердили возможность безопасной эксплуатации, началась подготовка к возобновлению рейсов.

Билеты поступят в продажу после публикации официального извещения. Современный терминал аэропорта был введен в эксплуатацию в 2021 году, благодаря чему его пропускная способность увеличилась вдвое.

До конца 2025 года планируется завершить обновление инфраструктуры. Для примера, в мае прошлого года полеты возобновил аэропорт Элисты, который за первое полугодие текущего года обслужил порядка 29 тысяч пассажиров и обеспечил выполнение 324 рейсов.

В ведомстве отметили, что обеспечение безопасности и удобства пассажиров остается ключевым приоритетом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что потерянный багаж в Пулково теперь можно найти с помощью ИИ. Это новая система поиска багажа, способная определить габариты, а также зафиксировать повреждения.

Нейросеть закодирована не только под фиксацию данных, но и на распознание всех особенностей багажа. Стоит отметить, что система регулярно самообучается.