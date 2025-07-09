Лучшие игроки НХЛ и КХЛ сойдутся на льду в Москве
Звезды НХЛ и КХЛ сыграют матч в Москве
Фото, видео: 5-tv.ru
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Цель матча — сбор средств для детей с ДЦП и другими нарушениями.
В ближайшее воскресенье в Москве состоится поединок звезд хоккея. На льду сойдутся лучшие игроки НХЛ и КХЛ.
Известно, что капитаном команды заокеанской лиги станет Александр Овечкин. Сегодня лидер «Вашингтон Кэпиталз» вместе с другими титулованными игроками участвовал в открытой тренировке. Ассистировать «Александру Великому» будут такие хоккеисты как Артемий Панарин, Михаил Сергачев, Кирилл Капризов и Андрей Василевский.
За команду КХЛ сыграют Александр Радулов, Вадим Шипачев, Владимир Ткачев и другие звезды.
Цель матча — сбор средств для помощи детям с ДЦП и другими нарушениями.